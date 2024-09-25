Израильские истребители перехватили летевший из Сирии беспилотник

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля перехватили летевший из Сирии дрон в районе Галилейского озера. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению ЦАХАЛ, приближающийся с востока беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был идентифицирован после сирен, прозвучавших в 8:50 мск в районе Голанских высот.

«БПЛА был перехвачен истребителями ЦАХАЛа к югу от Галилейского моря. О повреждениях или пострадавших не сообщалось», — сказан в сообщении Армии обороны Израиля.

25 сентября силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Тартуса.

23 сентября сообщалось, что ливанцы массово перемещаются к границе с Сирией на фоне эскалации отношений с Израилем.

Обстановка на границе Ливана и Израиля вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

Ранее Израиль нанес удары по объектам ПВО Сирии на юге страны.