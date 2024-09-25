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В зоне СВО на Украине заметили китайский бронеавтомобили

В зоне спецоперации заметили бронеавтомобили Hushi производства КНР

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Телеграм-канал «Уголок Ситха»

В зоне проведения специальной военной операции на Украине заметили китайские бронеавтомобили Hushi. Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».

«Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне СВО», — говорится в сообщении.

До этого Росгвардия обнаружила в Курской области украинский дрон, служащий приманкой для российских ракет противовоздушной обороны.

Также в зоне СВО были замечены новые дроны-камикадзе, с помощью которых российские военные «обманули» системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

Новые беспилотники успешно применил расчет FPV-дронов-камикадзе группировки войск «Днепр». Для этого они использовали ретрансляторы, увеличивающие радиус действия этих ударных БПЛА. В результате боевой работы были уничтожены блиндажи ВСУ на правом берегу Днепра вместе с укрывавшимся в них личным составом украинских подразделений и наемников.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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