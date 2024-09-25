Взрывы произошли в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале этого СМИ.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога утром 25 сентября объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях республики, а также на подконтрольной вооруженным силам страны части Запорожской области.

До этого глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Херсонская область по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошла в состав Российской Федерации.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.