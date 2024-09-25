Украинское командование сообщило о сложной ситуации на линии фронта

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной на поле боя. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

Наиболее сложными направлениями в Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское.

Там также признали преимущество российской армии в живой силе и технике.

Тем не менее 23 сентября в интервью американскому телеканалу ABC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают. По оценке политика, его так называемый план победы является «укреплением Украины».

Позднее в своем Telegram-канале Зеленский написал, что Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году.

В июне этого года президент России Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.