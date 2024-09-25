Власти Белгородской области сообщили о работе ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к Белгороду и Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала», — поделился Гладков.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

24 сентября Гладков также сообщал, что над Белгородом и Белгородской областью сбили несколько воздушных целей.

По предварительной информации, в Белгороде были ранены четыре мирных жителя. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения города.

Также Гладков сообщил, что локальные обрывы на линии электропередачи (ЛЭП) в городе Шебекино, который находится в Белгородской области, зафиксировали после обстрела со стороны украинских войск.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.