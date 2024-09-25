Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Белгородской области сообщили о работе ПВО

Гладков: силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к Белгороду и Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала», — поделился Гладков.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

24 сентября Гладков также сообщал, что над Белгородом и Белгородской областью сбили несколько воздушных целей.

По предварительной информации, в Белгороде были ранены четыре мирных жителя. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения города.

Также Гладков сообщил, что локальные обрывы на линии электропередачи (ЛЭП) в городе Шебекино, который находится в Белгородской области, зафиксировали после обстрела со стороны украинских войск.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами