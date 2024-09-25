Погиб ушедший на фронт учитель истории из Курска

Ушедший на фронт учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс» погиб при защите родной земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Последнее интервью «Ганс» дал агентству.

«Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил, чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему его учишь», — рассказывал боец.

Командир с позывным «Сальза» рассказал, что в боях за Курскую область Ганс дважды был ранен, но, поправившись, возвращался на фронт. Мужчине сначала доверили пулемет, миномет, потом он стал орудовать танком.

«Ганс» делился, что бойцов «Ахмата» хорошо снарядили, у них у всех был боевой настрой, не появлялось даже мыслей об отступлении.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.