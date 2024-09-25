Критическая инфраструктура в Херсонской области была повреждена

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

Месторасположение объекта не уточняется. Также поврежден газопровод и другие здания.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удар по заводу «Запорожсталь» в городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.