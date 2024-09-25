Украинских солдат направляли в Курскую область сразу с тренировочных полигонов, пишет РИА Новости со ссылкой на пленного солдата ВСУ Юрия из 41-й отдельной механизированной бригады.

«Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди, простая бригада. Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули», — объяснил мужчина.

По словам военного, украинские военкоматы забирают людей прямо на улицах, и они попадают в армию, если не имеют брони и не являются студентами. Он даже припомнил случаи, когда сотрудники комиссариатов ловили работников на стройках.

До этого другой украинский военнопленный поделился с российским солдатом информацией об иностранных наемниках, воюющих в Курской области. По его словам, среди них много граждан Латвии и Польши.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Красный Крест посетил военных, взятых в плен в Курской области.