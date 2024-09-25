Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условие, при котором РФ продолжит реализацию целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Постпред отметил, что Россия всегда уважительно относилась к народу Украины. Российское правительство считает его братским, подчеркнул Небензя. Однако, по его словам, нынешние украинские власти начали губить страну, из-за чего РФ хочет спасти народ.

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, <...> то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», — сказал Небензя.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины лишают свой народ мира, отказываясь от предложений президента России Владимира Путина по мирному урегулированию. По ее словам, не понять слова российского лидера могут только те, кто мира не желает.

Ранее президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования по Украине.