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ВСУ рискуют попасть в котел на Угледарском направлении

Алаудинов: на Угледарском направлении ВСУ рискуют попасть в котел

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют оказаться в котле на Угледарском направлении из-за активного продвижения ВС РФ. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Алаудинов отметил, что на Угледарском направлении «продвижение наших сил идет хорошо». На некоторых участках фронта солдаты ВСУ не успели вовремя отойти.

«На нескольких участках там есть такие предпосылки котла», — сказал Алаудинов.

До этого в ВСУ рассказали о критическом положении в районе Угледара. Украинский военнослужащий с позывным «Алекс» призвал выполнить необходимые меры для того, чтобы спасти жизнь украинских солдат, а не осложнять ситуацию.

24 сентября российские войска зашли на окраины города Угледар, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее российские военные поразили группу украинских операторов беспилотников.

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