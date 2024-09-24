В ВСУ заявили о критическом положении в районе Угледара

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказали о критическом положении в районе Угледара, подробности раскрыл украинский военный с позывным «Алекс». Об этом пишет издание «Страна.ua».

«По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов», — заявил он.

Военнослужащий также призвал выполнить необходимые меры для того, чтобы спасти жизнь украинских солдат, а не осложнять ситуацию.

24 сентября российские войска зашли на окраины города Угледар, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

23 сентября также сообщалось, что армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. В этот же день военкор Александр Коц рассказал, что российские военные будут брать город Угледар измором.

Ранее ВС РФ взяли в плен под Угледаром 20 солдат ВСУ.