В Белом доме высказались о возможности возобновления ядерных испытаний

США не готовы спекулировать касательно возможного возобновления ядерных испытаний в будущем. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь вдаваться в гипотезы о ядерных испытаниях.... Поэтому я думаю, что я просто не стану спекулировать так или иначе», — сказал чиновник.

23 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не меняла своей позиции по проведению ядерных учений и не будет их проводить, пока аналогичным образом поступают США.

Он также отметил, что ядерный полигон на Новой Земле находится в полной готовности после определенных шагов Соединенных Штатов в этой сфере.

До этого руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что Соединенные Штаты готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Ранее Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне.