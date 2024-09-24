ВС России зашли на окраины Угледара

Российские войска зашли на окраины города Угледар, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в городе начались боевые действия. Российские войска зашли в кварталы на окраине города и постепенно продвигаются вглубь, добавил Рогов.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выводить свои ударные группы из Угледара.

23 сентября также сообщалось, что армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. В этот же день военкор Александр Коц рассказал, что российские военные будут брать город Угледар измором. Военкор уточнил, что через Богоявленку со стороны Успеновки и Курахова проходит последняя подконтрольная Вооруженным силам Украины дорога, по которой снабжается угледарский гарнизон. По его мнению, ВСУ и в окружении могут решить «отчаянно сражаться за Угледар».

Ранее депутат Рады предрекла потерю Угледара из-за действий Сырского.