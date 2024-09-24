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Патриарх обеспокоен распространением неоязычества в армии

Патриарх Кирилл назвал распространение неоязычества в армии угрозой духовности

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Кирилл назвал распространение неоязычества в армии риском «деформированной духовности». Об этом сообщаетРИА Новости со ссылкой на выступление главы РПЦ на Высшем церковном совете.

«Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе», — заявил Кирилл.

Патриарх добавил, что в тяжелых условиях войны существует большой риск увлечения военнослужащих неоязыческими проповедями. В связи с этим, Кирилл призвал полковых и войсковых православных священников в своих проповедях обращать внимание окормляемых солдат на подвиги христианских святых воинов — так, по словам патриарха, будет разрушен миф о том, что христианство не совместимо с воинским героизмом.

До этого эксперт объяснил гонения на православную церковь на Украине зарождением неоязычества.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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