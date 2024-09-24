Израильский политолог объяснил, почему «Хезболла» не наносит удары по центру Израиля

Ливанское движение «Хезболла» не обстреливает центр Израиля из-за дефицита ресурсов на фоне упреждающих атак со стороны израильских Военно-воздушных сил. Об этом сообщил РИА Новости израильский политолог и профессор университета Бар-Илан Зеэв Ханин.

«Ресурсы «Хезболлы» в значительной степени подорваны для нанесения сильного удара», — сказал он.

По его словам, Израиль взял инициативу в свои руки и начал массированные удары по военным объектам «Хезболлы», не дожидаясь, пока противник обрушит на территорию еврейского государства «десятки тысяч ракет». Политолог считает, что у ливанского движения осталось уже не так много ракет среднего и дальнего радиуса действия. Тем не менее, речь может идти о сотнях, если не тысячах ракет, отметил Ханин.

По его мнению, руководство «Хезболлы» понимает, что израильская система противовоздушной обороны справится с теми ракетами, которые есть в распоряжении движения. Однако ответ Израиля может быть очень болезненным — удары по критической инфраструктуре Ливана: портам, аэропортам и складам вооружения, которые находятся в плотной городской застройке, подчеркнул профессор. Он уверен, что «Хезболла» опасается израильского ответа, который поставит под вопрос «физическое и организационное существование этой структуры».

Во вторник Армия обороны Израиля сообщила, что израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетный удар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован командир ракетных сил ливанского движения «Хезболла» Ибрагим аль-Кубайси.

Ранее «Хезболла» нанесла удар по военной базе Израиля новыми ракетами «Фади-3».