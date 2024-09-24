Алаудинов назвал число освобожденных населенных пунктов в Курской области

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над 12-ю населенными пунктами, которые они ранее захватили. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает телеканал «Россия 1».

«Из того, что он (противник. — «Газета.Ru») взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов», — сказал он, отметив, что враг при этом понес большие потери.

По словам командира «Ахмата», ВСУ предпринимают попытки «каким-то образом удержаться» на участках, которые они уже взяли.

Генерал-майор добавил, что российские войска «потихоньку делают свою работу, двигаются вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника».

24 сентября Алаудинов также рассказал, что подразделения ВСУ массово покидают позиции в Курской области.

По его словам, ситуация для врага в курском приграничье сложилась тяжелая, уничтожено много украинской военной техники.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.