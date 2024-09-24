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Бойцы ВСУ обратились в бегство после удара ВС РФ в Курской области

Минобороны РФ показало видео бегства бойцов ВСУ с позиций под Курском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под удар российского беспилотника и обратились в бегство. Видео с отступающими украинцами опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российский беспилотный летательный аппарат сбрасывает боеприпас на опорный пункт ВСУ в лесу, а другой снаряд прилетает по отряду украинских военных, после чего они бегут по полю к эвакуационному автомобилю.

По данным оборонного ведомства, российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что украинские вооруженные формирования за сутки потеряли более 360 бойцов в Курской области, а также лишились 13 единиц бронетехники, среди них — 12 боевых бронированных машин и одна боевая машина пехоты.

23 сентября стало известно, что члены украинских специальных подразделений, которые вторглись в Курскую область, начали массово отказываться от выполнения приказов и дезертировать. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, бойцы ВСУ убегают толпами — иногда по 60 человек.

Ранее Алаудинов сообщил о выводе из окружения в Курской области российских военных.

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