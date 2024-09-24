Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десантники ВСУ стали самовольно покидать позиции в ДНР

РИА Новости: 10 украинских десантников самовольно покинули позиции в ДНР

close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские десантники самовольно покидают позиции в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства рассказал агентству, что солдаты 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ покидают позиции из-за хронического отсутствия подвоза продуктов питания и длительного пребывания на поле боя без ротации. Другие причины — отсутствие боеприпасов и безразличие командования

В частности, недавно зафиксировано, что свои позиции покинули 10 военнослужащих.

24 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются выводить свои ударные группы из Угледара.

Днем ранее РИА Новости писало, что члены украинских специальных подразделений, которые вторглись в Курскую область, начали массово отказываться от выполнения приказов и дезертировать. По словам источника агентства, в некоторых формированиях ВСУ отказников «уже очень много».

Ранее украинский пленный рассказал о шантаже заключенных для вступления в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами