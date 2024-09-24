Украинские десантники самовольно покидают позиции в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства рассказал агентству, что солдаты 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ покидают позиции из-за хронического отсутствия подвоза продуктов питания и длительного пребывания на поле боя без ротации. Другие причины — отсутствие боеприпасов и безразличие командования

В частности, недавно зафиксировано, что свои позиции покинули 10 военнослужащих.

24 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются выводить свои ударные группы из Угледара.

Днем ранее РИА Новости писало, что члены украинских специальных подразделений, которые вторглись в Курскую область, начали массово отказываться от выполнения приказов и дезертировать. По словам источника агентства, в некоторых формированиях ВСУ отказников «уже очень много».

Ранее украинский пленный рассказал о шантаже заключенных для вступления в ВСУ.