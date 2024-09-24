Армия Израиля начала новую волну масштабных ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны масштабных ударов по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит масштабные удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Ливане», — отмечается в сообщении.

24 сентября «Хезболла» сообщила, что атаковала израильскую военную базу Шамшун новыми ракетами класса земля — земля «Фади-3» с дальностью более 100 км.

23 сентября ЦАХАЛ объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

Ранее Байден высказался о разрешении конфликта на Ближнем Востоке.