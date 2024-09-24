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Российские Ту-160 выполнили 11-часовой полет над Арктикой

Минобороны РФ: два Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами Арктики

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.

Из заявления следует, что в операции приняли участие экипажи двух воздушных судов. Они провели в небе более 11 часов.

«Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей», — уточнили в ведомстве.

Представители министерства добавили, что дальняя авиация страны регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики. При этом все они выполняются в условиях строгого соблюдения норм международного права.

21 сентября газета Politico сообщила, что американское руководство начало перебрасывать дополнительные силы на Аляску. В том числе США направили в регион эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности.

При этом в Вашингтоне соответствующее решение связали с активизацией деятельности РФ и КНР. Как сказал сенатор-республиканец Дэн Салливан, в последнее время Москва и Пекин стали существенно чаще проводить маневры у побережья Аляски.

Ранее российские атомные крейсеры совершили подледный переход в Арктике.

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