Украинские формирования за сутки потеряли более 360 бойцов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени вторгшиеся в российские регион подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились 13 единиц бронетехники. Среди них — 12 боевых бронированных машин и одна боевая машина пехоты.

«Также [потери украинских войск составили] четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей», — говорится в заявлении.

Как отметили представители министерства, в ходе боевых действий четыре солдата ВСУ сдались в плен.

По информации ведомства, за все время сражений в Курской области украинские формирования лишились более 16 700 военных. Кроме того, российские бойцы вывели из строя 127 танков и 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня. В том числе речь идет о восьми комплексах HIMARS и шести установках MLRS, которые были произведены в США.

Более того, ВСУ потеряли сотни единиц других видов техники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — резюмировали в МО РФ.

Ранее в РФ составили список мирных жителей Курской области, которые попали в плен к военным с Украины.