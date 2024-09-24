Российская армия продолжает действия по разгрому группировки ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе наступательных действий было нанесено поражение нескольким формированиям противника в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Украинские войска в результате неудачных атак в направлении населенных пунктов Малая Локня и Обуховка потеряли до 20 человек, уничтожено два автомобиля, четыре солдата взяты в плен.
24 сентября сообщалось, что грузинские наемники ВСУ разграбили курское село.
С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.
Ранее Апти Алаудинов заявил о создании ВСУ концлагерей для жителей Курской области.