Российская армия продолжает действия по разгрому группировки ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе наступательных действий было нанесено поражение нескольким формированиям противника в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Украинские войска в результате неудачных атак в направлении населенных пунктов Малая Локня и Обуховка потеряли до 20 человек, уничтожено два автомобиля, четыре солдата взяты в плен.

24 сентября сообщалось, что грузинские наемники ВСУ разграбили курское село.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Апти Алаудинов заявил о создании ВСУ концлагерей для жителей Курской области.