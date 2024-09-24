Израиль объявил о начале новой волны ударов по «Хезболле»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить новую серию ударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля начала новую волну атак на террористические объекты «Хезболлы» в Ливане», — сказано в сообщении.

Как заявил начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви, ЦАХАЛ не должен давать движению «передышки». По его словам, военные Израиля будут и дальше «действовать в полную силу».

«Мы ускорим наступательные действия сегодня и укрепим все подразделения», — цитирует Халеви газета The Jerusalem Post.

Он также отметил, что «текущая ситуация требует продолжения интенсивных действий на всех фронтах».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.