На подлете к Белгороду сбили воздушную цель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО и сбила воздушную цель под городом.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгороде в результате падения осколков оказалась повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе загорелась сухая трава, но пожар оперативно потушили.

В Белгородском районе в поселке Северный повреждено остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.

Также системы ПВО утром 24 сентября сбили над Курской областью украинский крылатый беспилотник. В ночь на вторник Курская область также подверглась атаке БПЛА. Как сообщило Минобороны, над субъектом сбили четыре дрона. Всего ночью над территорией России было уничтожено 13 беспилотников.

Ранее российский военный с позывным «Тула» рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов.