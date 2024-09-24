На подлете к Белгороду сбили воздушную цель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО и сбила воздушную цель под городом.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В Белгороде в результате падения осколков оказалась повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе загорелась сухая трава, но пожар оперативно потушили.
В Белгородском районе в поселке Северный повреждено остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.
Также системы ПВО утром 24 сентября сбили над Курской областью украинский крылатый беспилотник. В ночь на вторник Курская область также подверглась атаке БПЛА. Как сообщило Минобороны, над субъектом сбили четыре дрона. Всего ночью над территорией России было уничтожено 13 беспилотников.
Ранее российский военный с позывным «Тула» рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов.