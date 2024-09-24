ВС РФ поразили завод по выпуску двигателей для самолетов ВСУ

Российские войска нанесли удар по заводу, производящему газотурбинные двигатели для самолетов ВСУ, а также по подстанциям, подававшим электричество на предприятие. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, удары российской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии повредили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ, а также поразили два цеха производства БПЛА и склад топлива.

Кроме того, было нанесено поражение личному составу и военной технике ВСУ в 149 районах зоны проведения специальной военной операции (СВО).

До этого Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 40 солдат в результате удара авиационной бомбой ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации под Купянском. На опубликованном видео ведомства запечатлен момент удара.

23 сентября стало известно, что подразделения ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны РФ назвало потери ВСУ в Курской области с момента вторжения.