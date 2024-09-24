В США сомневаются, что удары ВСУ вглубь России изменят ситуацию на фронте

Соединенные Штаты не уверены, что разрешение ВСУ бить вглубь территории России с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на фронте. Об этом пишет Financial Times.

Издание подчеркивает, что сомнения американцев в успехе ударов вглубь территории РФ вызывает тот факт, что российская сторона вывела 90% своих самолетов за пределы досягаемости радиуса действия западных ракет. Также подчеркивается, что в Штатах ограничено число ракет большой дальности ATACMS, что является еще одним аргументом, который говорит о низкой вероятности одобрения ударов ВСУ вглубь российской территории.

24 сентября военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на неделе высокого уровня, которая является главным событием Генассамблеи ООН, украинский лидер Владимир Зеленский будет снова искать поддержку западных стран, в том числе попросит ракеты и официальное разрешение бить по территории России.

Напомним, в Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня 79-й сессии ГА ООН. Зеленский уже выступил и озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. В том числе он заявил, что для прекращения боевых действий РФ должна вывести войска со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также вернуть Киеву контроль над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В ООН его план сочли основой для урегулирования конфликта.

Ранее в Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского.