Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) грузинские наемники разграбили село Погребки Суджанского района Курской области. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Грузинские формирования оттуда (из Погребков. — Газета.Ru) вынесли все тракторы, пшеницу. Мародеры, это просто ужас», — сказал Алаудинов.

Он пояснил, что это были владения местного бизнесмена.

Алаудинов добавил, что наемники фотографировались «где можно и нельзя», пока грабили село.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о массовом уходе ВСУ из Курской области.