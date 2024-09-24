Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны. Видео с бойцом опубликовало Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Пацаны в основном жаловались, чему они нас учат, если они сами говорят, что без авиации и артиллерии никакая армия не выстоит», — поделился солдат.

Волькул отметил, что не видит целесообразности в приказах, которые отдает украинское командование.

Солдат также рассказал о том, что попал в ряды ВСУ по мобилизации, три дня находился в полку, после чего попал на блокпост. Оттуда его уже отправили в Великобританию на месяц на обучение. Мужчина признался, что не учился, потому что «на третий день потерял сознание» и британские врачи диагностировали ему эпилепсию.

До этого замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в районе Суджи в Курской области зафиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ.

Ранее в Верховной раде заявили о неспособности Запада обучить ВСУ.