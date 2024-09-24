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Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском

МО РФ: ВСУ потеряли до 40 военных из-за удара по пункту дислокации у Купянска

В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 солдат в результате удара авиационной бомбой ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации под Купянском.

На опубликованном видео ведомства запечатлен момент, когда российский самолет ударил по пункту временной дислокации украинских военных с помощью полуторатонной объемно-детонирующей авиационной бомбы. В итоге потери противника составили до 40 военных, заключили в ведомстве.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало переброску своих подразделений на Оскольском водохранилище из-за продвижения российских войск под Купянском Харьковской области.

Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, Вооруженные силы России продолжают развивать успех на этом направлении.

Еще в августе Марочко сообщал, что силы ВСУ были оттянуты ближе к водоемам, непосредственно к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, где они «очень в спешном порядке» пытались создать новые оборонительные рубежи. По его словам, армия Украины у села Песчаное пыталась замедлить продвижение российских военных, рассказал эксперт.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов вблизи Купянска.

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