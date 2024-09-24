Стало известно о массовом уходе ВСУ из Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают позиции в Курской области. Об этом заявил в эфире «СоловьевLive» генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

«Фиксируем, что они толпами убегают — даже по 60 человек, это все радиоэфиры», — сказал генерал.

По его словам, ситуация для ВСУ в курском приграничье сложилась тяжелая, уничтожено много военной техники.

Также Алаудинов рассказал, что в Курской области завершилась операция по выводу российских военных, находившихся в окружении более месяца. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.