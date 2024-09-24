Израильские военные проводят рейды на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды на Западном берегу реки Иордан, зафиксированы случаи столкновений с палестинским сопротивлением. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Рейды начались в ночь на 24 сентября. По данным канала, в городе Тамун к юго-востоку от Тубаса израильские военные столкнулись с представителями палестинских групп сопротивления.

В городе Аль-Ямун на западе Дженина палестинцы применили против бойцов ЦАХАЛ взрывное устройство. Столкновения также произошли в Наблусе, где военнослужащие арестовали одного палестинца.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской авиабазе.