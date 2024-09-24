Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотника на российский регион

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России утром 24 сентября сбили над Курской областью украинский крылатый беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дрон засекли и уничтожили над регионом около 07:00 мск. Предполагается, что с его помощью ВСУ намеревались совершить террористическую атаку на российском объекте.

В ночь на вторник Курская область также подверглась атаке БПЛА. Как сообщило Минобороны, над субъектом сбили четыре дрона. Всего ночью над территорией России было уничтожено 13 беспилотников.

23 сентября Росгвардия сообщила, что обнаружила в Курской области украинский дрон, служащий приманкой для российских ракет противовоздушной обороны.

Отмечалось, что такие БПЛА создают из дешевых деталей и обматывают фольгой, чтобы они «максимально светились» на радарах российских радиолокационных станций.

Ранее в зоне СВО заметили российские «беспилотники-матрешки».