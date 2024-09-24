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Часть Полтавской области осталась без света после ударов по инфраструктуре

В Полтавской области 20 населенных пунктов остались без электричества

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Часть Полтавской области Украины обесточило после ночных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

По словам чиновника, ночью жители Миргородского района слышали звуки взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны, которые пытались сбить беспилотники, атаковавшие объекты на территории Полтавской области.

«Обломками [БПЛА] повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов», — заявил Пронин.

22 сентября минэнерго Украины рассказало о пожаре на территории подстанции в Полтавской области. Кроме того, сообщалось о возгорании на объекте в Сумской области. Оба пожара ликвидировали, однако подстанции оказались обесточены.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде призвали украинцев не строить иллюзий по поводу отключений света зимой.

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