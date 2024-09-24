Подразделения морской пехоты из группировки ВС РФ «Север» во время боев в Курской области захватили образцы вооружения украинских войск, которое было поставлено Киеву западными странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Бойцы в ходе боевой работы захватывают вооружение украинских боевиков, после чего используют его против врага. В основном у ВСУ находится иностранное вооружение», — рассказали представители оборонного ведомства.

Среди захваченного оружия — турецкий гранатомет RDS-40, полуавтоматическое ружье Akdal MKA 1919 и гранатомет MK-19 производства США, а также итальянское ружье оружейной компании Fabarm.

Освобождение оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части территории Курской области продолжается. 24 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские десантники захватили опорный пункт украинских войск в регионе.

Согласно отчету ведомства, солдаты, нанеся точные удары по противнику и подавив его огневые точки, выдвинулись на боевых машинах в сторону позиций ВСУ. Несмотря на постоянный огонь со стороны противника, они овладели опорным пунктом и устранили оставшиеся угрозы.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области.