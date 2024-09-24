Жителя Донецка задержали по подозрению в связях с украинскими спецслужбами

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, которого подозревают в помощи украинским спецслужбам. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как сообщает ведомство, задержанный следил за автомобилями российских военнослужащих по заданию украинских спецслужб. Также он получал денежное вознаграждение от своего соучастника, которого ранее задержала ФСБ, за совершение террористических актов.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Террористический акт» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

На прошлой неделе в Волгоградской области сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по региону задержали 49-летнего местного жителя. Мужчина, обвиняемый в совершении преступления, ранее уже был судим. По данным следствия, он, используя свой личный аккаунт в социальной сети, разместил в открытом доступе комментарий, который поддержал деятельность террористических организаций, запрещенных в России. Именно в связи с этим сотрудники ФСБ провели задержание.

Ранее сообщалось о задержании жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.