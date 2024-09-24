У российской стороны есть поименный список граждан, которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен в Курской области. Об этом заявил РИА Новости посол МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат пояснил, что список основан на показаниях родственников россиян, которые попали к ВСУ в Курской области. Так, есть информация, что в одном из зданий в Судже украинские военные держат от 70 до 120 мирных жителей.

Он считает, что именно этот список станет рычагом давления на украинскую сторону, так как это прямое доказательство нарушения международного гуманитарного права.

По его словам, документ передали правоохранительным органам, а также уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Накануне Мирошник представил доклад о вторжении ВСУ на территорию России. В нем, в частности, говорится, что украинские войска создавали в ряде оккупированных районов Курской области нечто наподобие концлагерей, в которые насильно сгоняли мирных граждан.

Также в документе указано, что подразделения ВСУ загнали в подвалы интерната в городе Судже около 100 местных жителей, после чего использовали их для съемок пропагандистских сюжетов в украинских и западных СМИ.

Ранее Минобороны РФ назвало потери ВСУ в Курской области с момента вторжения.