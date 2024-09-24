Над Россией за ночь сбили 13 украинских беспилотников

В ночь на 24 сентября украинские беспилотники совершили попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 13 дронов противника.

В оборонном ведомстве уточнили, что больше всего аппаратов было уничтожено над территорией Белгородской области — семь единиц. Еще четыре беспилотника сбили над Курской областью, а над Брянской был перехвачен один дрон.

Власти Брянской области ранее подтверждали факт атаки беспилотника на регион. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал.

23 сентября ВСУ при помощи дрона атаковали город Губкин в Белгородской области. Повреждения получили 12 квартир в трех домах, а также 10 автомобилей. Местные власти заявили, что управляющая компания в первую очередь займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории.

Ранее российский военный с позывным «Тула» рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов.