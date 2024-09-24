Украинских военных заставляли избавляться от Telegram еще в 2022 году

Военнослужащих Украины заставляли избавляться от мессенджера Telegram еще в 2022 году. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передает ТАСС.

«Еще в 2022 году весной-летом пленные (бойцы ВСУ. — прим. ред.) очень часто мне рассказывали, что в отдельных воинских частях под роспись заставляли военнослужащих удалять Telegram со своих смартфонов», — рассказал он.

По его словам, такими действиями власти Киева ограничивают жителей Украины «в получении правдивой информации» о положении на фронтах, поставках вооружения и геополитической ситуации.

Недавно украинским чиновникам и военнослужащим ВСУ запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Такое решение было принято «в целях минимизации угроз».

По данным опроса, опубликованного на сайте Киевского международного института социологии, введение полного запрета на использование мессенджера Telegram на Украине поддерживают только 9% жителей страны.

В настоящее время Верховная рада обсуждает предложение о раскрытии информации об авторах пророссийских пабликов в соцсетях. Речь идет не только о мессенджере Telegram.

Ранее украинских чиновников обвинили в попытках надавить на владельцев Telegram.