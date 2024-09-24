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Израиль нанес 1300 ракетных ударов по объектам «Хезболлы»

ЦАХАЛ: израильские ВВС нанесли 1300 ракетных ударов по объектам «Хезболлы»

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Israeli Army/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля нанесли 1300 ракетных ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

Целями израильских ВВС было вооружение, включая ракеты с дальностью полета до 200 километров и беспилотники, отметил он.

«Впереди трудные дни. Мы продолжаем концентрироваться на обороне и наступлении на всех фронтах», — подчеркнул Хагари на пресс-конференции.

Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям утром 23 сентября. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы «Хезболлы» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ранее США решили перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.

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