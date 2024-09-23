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Стало известно название израильской операции против «Хезболлы»

ЦАХАЛ: операция против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера»

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RVvoenkor/Telegram

Операция Израиля против ливанского шиитского движения «Хезболла» получила название «Стрелы севера». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет ТАСС.

«Начальник Генерального штаба сообщил, что на северном фронте была запущена операция под названием «Стрелы севера», — говорится в официальном сообщении.

Израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям с утра 23 сентября. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы «Хезболлы» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало Организацию Объединенных Наций вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Позже премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы».

До этого Госдеп США призвал находящихся в Ливане американцев как можно скорее покинуть страну в связи с развитием конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

Ранее армия Израиля нанесла точечный удар по столице Ливана.

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