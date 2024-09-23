Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель-санитар спас восемь человек, рискнув падением с моста

МО: водитель-санитар «Лесик» спас восемь раненых, объехав понтонный мост по краю

Водитель-санитар с позывным «Лесик» спас восемь раненых, объехав понтонный мост по краю. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

По словам мужчины, инцидент произошел на Бугасе, под Волновахой, когда он вез на переоборудованном под тяжелораненых «Урале» восемь бойцов в госпиталь в Докучаевске. На пути «Лесика» встала большая колонна, стоять в которой у его подопечных раненых времени не было.

«У меня восемь раненых, их жизни зависят от того, как мы быстро доставим на точку эвакуации в больницу. Я принял решение объехать всю колонну, знал, что там есть место, где можно проехать, и на грани риска, ведь мои колеса наполовину свисали на разбитом мосту, я раненых вывез и тем самым спас им жизнь», — рассказал «Лесик».

До этого боец ВС РФ в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО.

Ранее медик Торгашев закрыл собой от дрона ВСУ пятерых раненых товарищей.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами