Водитель-санитар спас восемь человек, рискнув падением с моста

Водитель-санитар с позывным «Лесик» спас восемь раненых, объехав понтонный мост по краю. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

По словам мужчины, инцидент произошел на Бугасе, под Волновахой, когда он вез на переоборудованном под тяжелораненых «Урале» восемь бойцов в госпиталь в Докучаевске. На пути «Лесика» встала большая колонна, стоять в которой у его подопечных раненых времени не было.

«У меня восемь раненых, их жизни зависят от того, как мы быстро доставим на точку эвакуации в больницу. Я принял решение объехать всю колонну, знал, что там есть место, где можно проехать, и на грани риска, ведь мои колеса наполовину свисали на разбитом мосту, я раненых вывез и тем самым спас им жизнь», — рассказал «Лесик».

До этого боец ВС РФ в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО.

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