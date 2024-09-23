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США решили перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

В Пентагоне заявили о переброске дополнительных войск США на Ближний Восток

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Omar Sobhani/Reuters

США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток из-за роста напряженности в регионе. Об этом объявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

«Мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — сказал он.

Представитель Пентагона не стал раскрывать численность войск и другие детали маневра.

25 августа стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин продлил присутствие на Ближнем Востоке двух американских авианосных ударных групп.

22 августа американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 Block III прибыл на Ближний Восток. Переброску авианосца связали с угрозой Израилю со стороны Ирана. За 10 дней до этого Ллойд Остин поручил направить на Ближний Восток атомную подводную лодку (АПЛ) USS Georgia, которая оснащена крылатыми ракетами.

До этого в Пентагоне сообщили о готовности поддержать Израиль в конфликте с «Хезболлой».

Ранее Белый дом сообщил о переброске «огромного количества военных сил» на Ближний Восток.

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