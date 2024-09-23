В Курской области обнаружили дрон-приманку для ПВО

Росгвардия обнаружила в Курской области украинский дрон, служащий приманкой для российских ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщается на сайте структуры.

«Подобные беспилотники сделаны из дешевых деталей, у них нет качественных камер и других дополнительных радиопередающих устройств. Кроме того, боевики ВСУ наносят на такие БПЛА фольгу, чтобы они «максимально светились на наших РЛС», — рассказал сапер Росгвардии по имени Алексей.

До этого британское издание The Economist писало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют надувные танки, чтобы отвлекать российские ракеты от западных вооружений.

Еще одним приемом ВСУ было названо использование дешевых беспилотников с целью заставить Россию тратить дорогие ракеты ПВО.

Ранее в зоне СВО заметили российские «беспилотники-матрешки».