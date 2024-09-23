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Армия Израиля нанесла точечный удар по столице Ливана

ЦАХАЛ заявил о нанесении прицельного удара по Бейруту

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по целям в столице Ливана городе Бейрут. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Подробности будут позже», — говорится в сообщении.

Утром 23 сентября армия Израиля наносила многочисленные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Позже в ЦАХАЛ заявили, что Военно-воздушные силы страны атаковали более 150 объектов движения. Из заявления следует, что в операции приняли участие десятки истребителей.

Накануне глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил о ликвидации с октября прошлого года более 600 бойцов «Хезболлы». По его словам, десятки из уничтоженных людей относились к военной верхушке движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников палестинского исламистского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. «Хезболла» выступила на стороне ХАМАС уже на следующий день после начала его конфликта с Израилем.

Ранее израильские ВВС перехватили запущенный с территории Ирака БПЛА.

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