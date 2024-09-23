Умеров отчитался о мобилизации украинцев в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что мобилизация украинцев в ВСУ увеличилась втрое, подводя итоги своего первого года на этом посту. Об этом сообщается в украинской версии журнала Forbes.

«Мы в три раза увеличили показатели мобилизации», — написал Умеров в авторской колонке для журнала.

По словам главы украинского военного ведомства, этого результата удалось достичь благодаря цифровизации, в частности внедрению электронных военно-учетных документов.

До этого солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Радушинский встретил в российском плену сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Николая Юрченко, который занимался его мобилизацией.

Радушинский добавил, что его задержали на улице после вручения первой повестки. Он не стал сам идти в военкомат из-за наличия нескольких отсрочек после проведенных операций. Сотрудник ТЦК попросил прощения за свой поступок, отметив, что сам стал жертвой собственного руководства.

Ранее на Украине мобилизованного инвалида с тремя пальцами сделали пулеметчиком.