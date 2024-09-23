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Нетаньяху обратился к жителям Ливана

Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы»

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ABIR SULTAN/Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

«У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведет войну не с вами, а с «Хезболлой». Слишком долго «Хезболла» использовала вас в качестве живого щита. Она разместила ракеты в ваших гостиных и гаражах. Эти ракеты и снаряды нацелены прямо на наши города и на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов «Хезболлы», мы должны ликвидировать это оружие», — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху напомнил об утреннем аналогичном призыве от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к жителям Ливана.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля действует на упреждение, нанося удары по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане, меняя баланс сил на северной границе.

22 сентября Нетаньяху заявил, что движение «Хезболла» еще поймет «послание» его страны на случай, если ударов последних дней было недостаточно.

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.

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