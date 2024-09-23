ВСУ обстреляли действующую школу в Запорожской области

Украинская артиллерия открыла огонь по действующей школе в Каменке-Днепровской, где на момент обстрела находились 106 детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет», — пишет Балицкий.

Запорожский губернатор добавил, что это уже второй за неделю случай обстрела поблизости от работающих учебных учреждений.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на поселок Озеряновка в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего местная жительница получила ранения.

Ранее в ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ.