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Две украинские ракеты сбили в Курской области

Смирнов: средства ПВО сбили две ракеты ВСУ в Курской области

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Благодарю наших защитников!» — написал глава региона.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили над Курской областью беспилотный летательный аппарат ВСУ. Украинские войска применили беспилотник самолетного типа для атаки по объектам на территории России.

Накануне Смирнов заявил, что в небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ. Губернатор Курской области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за защиту государственной границы.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинская армия потеряла больше половины военной техники, использованной при нападении на Курскую область. По его словам, «Курская дуга» далась противнику очень непросто.

Ранее в Кремле оценили публикацию доклада МИД о вторжении ВСУ в Курскую область.

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