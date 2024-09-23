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Нетаньяху сообщил о смене баланса сил на севере Израиля

Нетаньяху: Израиль меняет баланс сил на севере, уничтожая ракеты «Хезболлы»

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JINI/Global Look Press

Армия Израиля действует на упреждение, нанося удары по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане, меняя баланс сил на северной границе. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, размещенном в X, передает ТАСС.

«Мы уничтожаем тысячи ракет и снарядов, направленных на города Израиля и израильских граждан», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не ждет угрозы, а опережает ее на каждом участке фронта в любое время.

«Мы уничтожаем высокопоставленных командиров, уничтожаем террористов, уничтожаем ракеты. Кто пытается ударить по нам, мы бьем по ним еще сильнее», — израильский премьер.

22 сентября Нетаньяху заявил, что движение «Хезболла» еще поймет «послание» его страны на случай, если ударов последних дней было недостаточно.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Израиль на фоне развития эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» использует свое разведывательное и военное преимущества, чтобы предъявить «неявный» ультиматум Ливану: либо отступление ливанских войск от северной границы Израиля, либо начало войны.

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.

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