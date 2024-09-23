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На Украине остановили призыв одной категории граждан

Гончаренко: на Украине остановили призыв ограниченно годных

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Shutterstock/Mehaniq

На Украине остановили призыв на военную службу ограниченно годных с 18 до 25 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в военкоматы страны разослали соответствующую директиву. Теперь, по словам Гончаренко, призывать граждан этой категории возможно только по их письменному согласию.

Он уточнил, что директива не касается ограниченно годных, которые уже являются мобилизованными. Гончаренко пообещал заняться их демобилизацией.

11 сентября сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе избили мужчину при задержании так, что тот потерял сознание. А в августе в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в ТЦК и признали его годным к службе.

В начале августа председатель комитета Верховной рады Дмитрий Наталуха сообщил , что около 800 тысяч украинцев скрываются от мобилизации, меняя адреса и работая неофициально. Это привело к нацеливанию военкоматов на компании с работающими сотрудниками. По его словам, многие предприятия теряют до 20% работников из-за призыва или эмиграции, что угрожает экономике.

Ранее бывший премьер Британии Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.

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